Екс-глава ОПУ Андрій Богдан. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/ua/n143624-bogdan-ziznavsya-hto-maie-naybilshyy-vplyv-na-zelenskogo.html

Ракурс

Найбільший вплив на президента України Володимира Зеленського має народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко.

Наприкінці минулого року Зеленський навіть розглядав можливість призначення Тищенка главою фракції СН у Верховній Раді замість Давида Арахамії. Таку заяву в інтерв’ю журналістові Дмитрові Гордону зробив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан. Інтерв’ю транслювалося на YouTube каналі «В гостях у Гордона».

За його словами, Тищенко — не лише «моральний авторитет, а й візіонер». Богдан запевняє, що нардеп користується довірою не лише глави держави, але й його офісу.

Екс-глава ОПУ також назвав ім’я чиновника, якому найбільше довіряє Зеленський. Цією особою виявився перший помічник президента Сергій Шефір.

Шефір — гарний, він ментор Володі. Це, напевно, найдовіреніша людина. Принаймні була. Він дуже гарний. Не можу про нього поганого нічого сказати. Розумієш, є мудрість, а є розуміння алгоритму, — заявив Богдан.



Також він розкритикував нинішнє оточення Зеленського за спроби зробити з глави держави генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва. За словами Богдана, президент став «бронзовим». Крім того, він додав, що наразі із Зеленського «ліплять типу сильного президента».

Нагадаємо, головою Офісу президента після відставки Андрія Богдана став Андрій Єрмак. На Банковій після кадрової ротації розповіли про різницю між нинішнім головою ОПУ і Богданом.