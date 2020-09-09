Экс-глава ОПУ Андрей Богдан. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n143624-bogdan-priznalsya-kto-imeet-naibolshee-vliyanie-na-zelenskogo.html

Ракурс

Наибольшее влияние на президента Украины Владимира Зеленского имеет народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко.

В конце прошлого года Зеленский даже рассматривал возможность назначения Тищенко главой фракции СН в Верховной Раде вместо Давида Арахамии. Такое заявление в интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан. Интервью транслировалось на YouTube канале «В гостях у Гордона».

По его словам, Тищенко — не только «моральный авторитет, но и визионер». Богдан уверяет, что нардеп пользуется доверием не только главы государства, но и его офиса.

Экс-глава ОПУ также назвал имя чиновника, которому больше всего доверяет Зеленский. Этим лицом оказался первый помощник президента Сергей Шефир.

Шефир — хорош, он ментор Володи. Это, наверное, самый доверенный человек. По крайней мере был. Он очень красив. Не могу о нем плохого ничего сказать. Понимаешь, есть мудрость, а есть понимание алгоритма, — заявил Богдан.



Также он раскритиковал нынешнее окружение Зеленского за попытки сделать из главы государства генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева. По словам Богдана, президент стал «бронзовым». Кроме того, он добавил, что сейчас из Зеленского «лепят типа сильного президента».

Напомним, главой Офиса президента после отставки Андрея Богдана стал Андрей Ермак. На Банковой после кадровой ротации рассказали о разнице между нынешним председателем ОПУ и Богданом.