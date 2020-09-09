Новий вид древніх приматів виявили палеонтологи в Індії

Білорукий гібон. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n143623-novyy-vyd-drevnih-prymativ-vyyavyly-paleontology-v-indiyi.html

Ракурс

Наукове відкриття щодо еволюції мавп і часу їх переходу з Африки в Азію зробили американські палеонтологи.

П’ять років тому в Індії виявили зуб віком близько 13 млн років. Науковець Крістофер К. Гілберт з Хантерського коледжу разом з колегами піднімався на пагорб і випадково побачив щось блискуче. Знахідкою виявився той самий зуб. Про це йдеться у дослідженні, яке опубліковане в журналі Proceedings of the Royal Society.

Дослідники припускають, що знайдений зуб належав невідомому досі виду приматів і древньому предку сучасних гібонів. Цей вид приматів вчені назвали Kapi ramnagarensis. Палеонтологи переконують, що це прямий предок гібонів, найдавніший зі знайдених на сьогодні.

Вчені впевнені, що знайдений зуб — унікальна знахідка. Передбачуваний вік зуба збігається з віком скам’янілостей деяких великих приматів, які мігрували приблизно в той же період з Африки в Азію.

Нагадаємо, у лісах Нігерії виявили рідкісних у всьому світі річкових горил, які знаходиться під загрозою зникнення. На території Нігерії та Камеруні налічується майже 300 таких особин.