Новый вид древних приматов обнаружили палеонтологи в Индии

Белорукий гиббон. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n143623-novyy-vid-drevnih-primatov-obnarujili-paleontologi-v-indii.html

Ракурс

Научное открытие по эволюции обезьян и времени их перехода из Африки в Азию сделали американские палеонтологи.

Пять лет назад в Индии обнаружили зуб возрастом около 13 млн лет. Ученый Кристофер К. Гилберт из Хантерского колледжа вместе с коллегами поднимался на холм и случайно увидел что-то блестящее. Находкой оказался тот самый зуб. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society.

Исследователи предполагают, что найденный зуб принадлежал неизвестному доселе виду приматов и древнему предку современных гиббонов. Этот вид приматов ученые назвали Kapi ramnagarensis. Палеонтологи убеждают, что это прямой предок гиббонов, самый древний из найденных на сегодня.

Ученые уверены, что найденный зуб — уникальная находка. Предполагаемый возраст зуба совпадает с возрастом окаменелостей некоторых крупных приматов, мигрировавших примерно в тот же период из Африки в Азию.

Напомним, в лесах Нигерии обнаружили редких во всем мире речных горилл, которые находится под угрозой исчезновения. На территории Нигерии и Камеруне насчитывается почти 300 таких особей.