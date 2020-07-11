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Горилла. Фото: web-zoopark.ru

Редчайших горилл обнаружили в лесах Нигерии (ФОТО)

11 июл 2020, 19:04
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В лесах Нигерии обнаружили редчайших во всем мире горилл.

Западных речных горилл встретили в лесах южной части страны — в горной местности Мбе в нигерийском штате Кросс-Ривер. Защитники природных ресурсов поделились новыми изображениями группы животных с несколькими детенышами. Гориллы попали в объектив камеры наблюдения, установленной обществом охраны дикой природы. Об этом сообщает WCSNewsroom.

Как свидетельствует информация Международного союза охраны природы, подвид речной гориллы находится под угрозой исчезновения — сейчас в Нигерии и Камеруне насчитывается около 300 особей.

Защитники дикой природы сотрудничают с несколькими общинами, чтобы обеспечить защиту горилл. Например, с 2012 года в Нигерии не регистрировали случаев гибели представителей этого редкого подвида приматов.


Западные речные гориллы. Фото: newsroom.wcs.org

Напомним, ученые открыли новый вид крокодилов в Новой Гвинее — Сrocodylus halli. Ранее считалось, что в мире есть всего 13 видов рептилий, но ученые из США открыли новый, 14-й.


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