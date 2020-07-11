Горилла. Фото: web-zoopark.ru

https://racurs.ua/n140989-redchayshih-gorill-obnarujili-v-lesah-nigerii-foto.html

Ракурс

В лесах Нигерии обнаружили редчайших во всем мире горилл.

Западных речных горилл встретили в лесах южной части страны — в горной местности Мбе в нигерийском штате Кросс-Ривер. Защитники природных ресурсов поделились новыми изображениями группы животных с несколькими детенышами. Гориллы попали в объектив камеры наблюдения, установленной обществом охраны дикой природы. Об этом сообщает WCSNewsroom.

Как свидетельствует информация Международного союза охраны природы, подвид речной гориллы находится под угрозой исчезновения — сейчас в Нигерии и Камеруне насчитывается около 300 особей.

Защитники дикой природы сотрудничают с несколькими общинами, чтобы обеспечить защиту горилл. Например, с 2012 года в Нигерии не регистрировали случаев гибели представителей этого редкого подвида приматов.

Напомним, ученые открыли новый вид крокодилов в Новой Гвинее — Сrocodylus halli. Ранее считалось, что в мире есть всего 13 видов рептилий, но ученые из США открыли новый, 14-й.