Горила. Фото: web-zoopark.ru

https://racurs.ua/ua/n140989-ridkisnyh-goryl-vyyavyly-v-lisah-nigeriyi-foto.html

Ракурс

У лісах Нігерії виявили рідкісних у всьому світі горил.

Західних річкових горил зустріли в лісах південної частини країни — в гірській місцевості Мбе в нігерійському штаті Крос-Рівер. Захисники природних ресурсів поділилися новими зображеннями групи тварин з кількома дитинчатами. Горили потрапили в об'єктив камери спостереження, встановленою товариством охорони дикої природи. Про це повідомляє WCSNewsroom.

Як свідчить інформація Міжнародного союзу охорони природи, підвид річкової горили знаходиться під загрозою зникнення — наразі в Нігерії та Камеруні налічується майже 300 особин.

Захисники дикої природи співпрацюють з кількома громадами, щоб забезпечити захист горил. Наприклад, з 2012 року в Нігерії не реєстрували випадки загибелі представників цього рідкісного підвиду приматів.

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