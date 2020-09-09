Транзит іноземців через Україну заборонив уряд. Фото: zik.ua

https://racurs.ua/ua/n143622-tranzyt-inozemciv-cherez-ukrayinu-zaboronyv-kabmin.html

Ракурс

Правила в’їзду іноземців в Україну змінив Кабінет міністрів.

Зокрема, уряд заборонив транзитний проїзд іноземним громадянам. Про це 10 вересня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України із посиланням на постанову уряду № 791 від 2 вересня 2020 року.

У Кабміні вирішили розширити абзац, де мова йде про осіб, які мають родинні зв’язки з українцями. Вирішено, що заборона в’їзду не стосується осіб, які є одним із подружжя, батьками, дітьми, бабою або дідом громадянина України. Крім того, уряд Шмигаля вирішив скасувати норму, що передбачала можливість в’їзду в Україну іноземців, які прямували територією нашої держави транзитом.

Також уряд деталізував питання щодо осіб, які прямують в Україну на навчання. Тепер на територію нашої держави пускатимуть лише студентів українських вищих закладів освіти.

Раніше повідомлялося, що в Україні хочуть ввести обов’язкове надання біометричних даних іноземними громадянами під час оформлення в’їзних віз.