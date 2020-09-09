Чому хтось ніколи не захворіє на COVID-19. Фото: Хайтек

https://racurs.ua/ua/n143621-chomu-htos-nikoly-ne-zahvoriie-na-covid-19-doslidjennya-vchenyh.html

Ракурс

Коронавірус дуже заразний, але це зовсім не означає, що ця інфекція смертельна для усіх людей. Багато людей хворіють на COVID-19 без симптомів, а деякі й зовсім можуть не боятися заразитися цією інфекцією. Вчені встановили, що антитіла до коронавірусу можуть зникати через декілька місяців після хвороби, але, можливо, імунітет до цієї інфекції формують зовсім не вони, а загадкові Т-клітини.

Спочатку медики виявили пацієнтів, які здолали коронавірус, але не мали антитіл. І таких людей виявилося досить багато, пише BBC.

Вчені вважають, що вирішальну роль у боротьбі з COVID-19 грають Т-лімфоцити. Білки на поверхні Т-клітин з'єднуються із білками на поверхні вірусів і руйнують їх.

Т-клітини мають трильйони можливих версій поверхневих білків, кожен із яких розпізнає різні віруси. Оскільки Т-клітини залишаються у крові протягом багатьох років після перенесеної інфекції, вони сприяють формуванню «довготривалої пам’яті» імунної системи і дозволяють їй швидше та ефективніше реагувати, коли вона знову стикається із відомим вірусом.

Вчені виявили специфічні до COVID-19 Т-клітини у зразках крові, взятих за кілька років до початку пандемії. Передбачається, що близько 40−60% людей мають Т-клітини, хоча ніколи раніше не контактували з коронавірусом.

Т-лімфоцити швидко знищують заражені клітини самостійно або за допомогою інших елементів імунної системи, не дозволяючи вірусу перетворити здорові клітини на майданчики для виробництва своїх патогенних копій.

Вчені вважають, що Т-лімфоцити можна використовувати для створення ефективної вакцини проти коронавірусу.

Розтини пацієнтів, які загинули від коронавірусу, показали некроз тканин в області селезінки та лімфатичних залоз, а це місця, де мешкають Т-клітини. Некроз селезінки є ознакою захворювання Т-клітин, при якому імунні клітини атакують самих себе.

Із віком кількість Т-клітин зменшується, а це може бути поясненням, чому люди похилого віку важче переносять коронавірус.

Як раніше писав «Ракурс», нові дослідження показали, що антитіла до вірусу зберігаються у тілі людини ще протягом чотирьох місяців і зникають повільніше, ніж вважалося раніше.