Почему кто-то никогда не заболеет COVID-19. Фото: Хайтек

https://racurs.ua/n143621-pochemu-kto-to-nikogda-ne-zaboleet-covid-19-issledovaniya-uchenyh.html

Ракурс

Коронавирус очень заразен, но это вовсе не означает, что эта инфекция смертельная для всех людей. Многие болеют COVID-19 без симптомов, а некоторые и вовсе могут не бояться заразиться этой инфекцией. Ученые установили, что антитела к коронавирусу могут исчезать через несколько месяцев после болезни, но, возможно, иммунитет к этой инфекции формируют вовсе не они, а загадочные Т-клетки.

Сначала медики обнаружили пациентов, которые одолели коронавирус, но не имели антител. И таких людей оказалось довольно много, пишет BBC.

Ученые считают, что решающую роль в борьбе с COVID-19 играют Т-лимфоциты. Белки на поверхности Т-клеток соединяются с белками на поверхности вирусов и разрушают их.

Т-клетки имеют триллионы возможных версий поверхностных белков, каждый из которых распознает различные вирусы. Поскольку Т-клетки остаются в крови в течение многих лет после перенесенной инфекции, они способствуют формированию «долговременной памяти» иммунной системы и позволяют ей быстрее и эффективнее реагировать, когда она снова сталкивается с известным вирусом.

Ученые обнаружили специфичные к COVID-19 Т-клетки в образцах крови, взятых за несколько лет до начала пандемии. Предполагается, что около 40−60% людей имеют Т-клетки, хотя никогда ранее не контактировали с коронавирусом.

Т-лимфоциты быстро уничтожают зараженные клетки либо самостоятельно, либо с помощью других элементов иммунной системы, не позволяя вирусу превратить здоровые клетки в площадки для производства своих патогенных копий.

Ученые полагают, что Т-лимфоциты можно использовать для создания эффективной вакцины против коронавируса.

Вскрытия пациентов, погибших от коронавируса, показали некроз тканей в области селезенки и лимфатических желез, а ведь это места, где обитают Т-клетки. Некроз селезенки является признаком заболевания Т-клеток, при котором иммунные клетки атакуют самих себя.

С возрастом количество Т-клеток уменьшается, а это может служить объяснением, почему старики тяжелее переносят коронавирус.

Как ранее писал «Ракурс», новые исследования показали, что антитела к вирусу хранятся в теле человека еще в течение четырех месяцев и исчезают медленнее, чем считалось ранее.