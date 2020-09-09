Транзит иностранцев через Украину запретило правительство. Фото: zik.ua

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Правила въезда иностранцев в Украину изменил Кабинет министров.

В частности, правительство запретило транзитный проезд иностранным гражданам. Об этом 10 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины со ссылкой на постановление правительства № 791 от 2 сентября 2020 года.

В Кабмине решили расширить абзац, где речь идет о лицах, имеющих родственные связи с украинцами. Решено, что запрет въезда не касается лиц, являющихся одним из супругов, родителями, детьми, бабой или дедом гражданина Украины. Кроме того, правительство Шмыгаля решило отменить норму, предусматривавшую возможность въезда в Украину иностранцев, направлявшихся по территории нашего государства транзитом.

Также правительство детализировало вопрос относительно лиц, направляющихся в Украину на обучение. Теперь на территорию нашего государства будут пускать только студентов украинских высших учебных заведений.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести обязательное предоставление биометрических данных иностранными гражданами при оформлении въездных виз.