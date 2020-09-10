«Теплая ванна» Зеленского и влияние жены — что наговорил Андрей Богдан Гордону, скриншот видео

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Ракурс

Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Несколько часов бывший соратник и друг президента приоткрывал тайны и закулисье украинской политики. «Ракурс» собрал самые существенные моменты разговора.

О России и Зеленском

Богдан отметил, что многие в ближайшем окружении Зеленского любят Россию. Он рассказал о первом телефонном разговоре Зеленского с Путиным.

О деталях говорить отказался, но отметил, что Путин отнесся к Зеленскому «с уважением и даже увидел в нем себя в начале правления».

По реакции российской стороны, в последнее время Богдану кажется, что в Москве считают — Украина их обманывает. Мол, обещали одно, а не выполнили ничего.

Богдан говорит, что у руководства Украины есть некая «детская уверенность» — Россия выплатит нашей стране какие-то огромные компенсации за Крым и Донбасс.

Гордон спросил, правда ли, что существуют 13 каких-то секретных пунктов по договоренностям Андрея Ермака и Дмитрия Козака. Богдан сказал, что точно не знает, но спецслужбы и западные дипломаты уверены, что эти пункты существуют.

Якобы есть требование дать воду в Крым и «уволить прозападных политиков». Причем на их место предлагают ставить «идиотов».

Об обстановке в ОП

Попасть к президенту можно только с хорошими новостями. «Теплая ванна превратилась в темный склеп».

Ты вызываешь у меня агрессию во всем, как нелюбимая жена, — якобы сказал Зеленский Богдану во время отставки.

Зеленский избавляется от губернаторов, как от актеров. Он им даже не звонит. Некоторые узнают об отставке по радио.

Зеленский выбирает не профессионалов, а типажи. Например, министр обороны должен быть в первую очередь визуально подходить по типажу.

У президента в последние три месяца якобы занимаются отставкой Арсена Авакова, при этом он, по мнению Богдана, остался последним профессионалом в Кабмине.

Самое большое влияние на президента у нардепа-ресторатора Николая Тищенко. Именно его в конце 2019 года намеревались сделать главой фракции вместо Давида Арахамии.

А вот супруга президента, по словам Богдана, старалась не влиять на президента по политическим вопросам. Хотя он сказал, что Елена Зеленская приложила усилия к ухудшению отношения к нему со стороны президента.

Факт драки с главой СБУ Иваном Баканов Богдан отрицает.

Богдан предсказывает провал переговоров с МВФ о втором транше и катастрофу с бюджетом, поскольку Зеленский не понимает, «куда все катится» и позволил начать процесс смещения с должности главы НАБУ Артема Сытника.

О скандале с «вагнеровцами»