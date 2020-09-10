«Теплая ванна» Зеленского и влияние жены — что наговорил Андрей Богдан Гордону (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143635-teplaya-vanna-zelenskogo-i-vliyanie-jeny-chto-nagovoril-andrey-bogdan-gordonu-video.htmlРакурс
Андрей Богдан, экс-глава Офиса президента, дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Несколько часов бывший соратник и друг президента приоткрывал тайны и закулисье украинской политики. «Ракурс» собрал самые существенные моменты разговора.
О России и Зеленском
Богдан отметил, что многие в ближайшем окружении Зеленского любят Россию. Он рассказал о первом телефонном разговоре Зеленского с Путиным.
О деталях говорить отказался, но отметил, что Путин отнесся к Зеленскому «с уважением и даже увидел в нем себя в начале правления».
По реакции российской стороны, в последнее время Богдану кажется, что в Москве считают — Украина их обманывает. Мол, обещали одно, а не выполнили ничего.
Богдан говорит, что у руководства Украины есть некая «детская уверенность» — Россия выплатит нашей стране какие-то огромные компенсации за Крым и Донбасс.
Гордон спросил, правда ли, что существуют 13 каких-то секретных пунктов по договоренностям Андрея Ермака и Дмитрия Козака. Богдан сказал, что точно не знает, но спецслужбы и западные дипломаты уверены, что эти пункты существуют.
Якобы есть требование дать воду в Крым и «уволить прозападных политиков». Причем на их место предлагают ставить «идиотов».
Об обстановке в ОП
Попасть к президенту можно только с хорошими новостями. «Теплая ванна превратилась в темный склеп».
Ты вызываешь у меня агрессию во всем, как нелюбимая жена, — якобы сказал Зеленский Богдану во время отставки.
Зеленский избавляется от губернаторов, как от актеров. Он им даже не звонит. Некоторые узнают об отставке по радио.
Зеленский выбирает не профессионалов, а типажи. Например, министр обороны должен быть в первую очередь визуально подходить по типажу.
У президента в последние три месяца якобы занимаются отставкой Арсена Авакова, при этом он, по мнению Богдана, остался последним профессионалом в Кабмине.
Самое большое влияние на президента у нардепа-ресторатора Николая Тищенко. Именно его в конце 2019 года намеревались сделать главой фракции вместо Давида Арахамии.
А вот супруга президента, по словам Богдана, старалась не влиять на президента по политическим вопросам. Хотя он сказал, что Елена Зеленская приложила усилия к ухудшению отношения к нему со стороны президента.
Факт драки с главой СБУ Иваном Баканов Богдан отрицает.
Богдан предсказывает провал переговоров с МВФ о втором транше и катастрофу с бюджетом, поскольку Зеленский не понимает, «куда все катится» и позволил начать процесс смещения с должности главы НАБУ Артема Сытника.
О скандале с «вагнеровцами»
Я не верю, я знаю, что было именно так, даже хуже. Операция готовилась вместе с американцами. Там все были редкие персонажи, не только те двое, которые принимали участие в сбитии «Боинга». Насколько я слышал — ну, опять же, я могу ошибаться — там действительно было создано в Венесуэле фирму. Набрали персонал. Какие-то люди уже туда поехали работать на какие-то конкретные вышки.
То есть это не просто какая-то сказка. Операция была суперсекретная. Ее разрушил один телефонный звонок. Об этом расскажет прокурор. Очень скоро. Я знаю, кто звонил, я знаю, куда звонил и кому. Человек из самого близкого окружения президента.
Бурба сказал, что он верит — президент в этом не участвовал. Я тоже хочу в это верить. У президента были там страхи: а что произойдет, если мы посадим этот самолет, а как же перемирие.
У президента 97% его работы на сегодняшний день — это создание положительного PR-образа. И для него перемирие — это главный запрос. Выборы же скоро. Поэтому ценность этой операции могут оценить специалисты, а ценность PR-образа… И вот перемирие было для него важно. Он согласился с тем, что надо на пару дней перенести.