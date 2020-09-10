Коронавірус у Києві. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

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Хворих на коронавірус у Києві з кожним днем стає все більше. За минулу добу, 9 вересня, COVID-19 виявили у 298 осіб.

Вчора від коронавірусу померли четверо осіб, а всього хвороба забрала життя 254 киян. На сьогодні в столиці з початку епідемії зафіксували вже 16 тис. 119 підтверджених випадків захворювання. Про це 10 вересня повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

Зазначається, що за минулу добу захворіли 155 жінок віком від 21 до 84 років та 123 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв. Підхопили коронавірус і діти — дев’ятеро дівчаток від трьох місяців до 17 років та 11 хлопчиків від двох років до 16. Також захворіли й 11 медиків.

Найбільше киян захворіло у Деснянському районі — 59 осіб. Ще 45 та 36 хворих виявили у Дніпровському та Оболонському районах.

Лікарі прийняли рішення про госпіталізацію 51 пацієнта, а інші лікуються вдома, під контролем лікарів. Одужали за добу 92 особи, а всього коронавірус подолали 5 тис. 2 мешканців Києва.

Нагадаємо, з початку епідемії коронавірусу в Україні від хвороби померли вже понад 3 тис. осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 44 пацієнти.