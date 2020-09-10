3 тис. українців померли від COVID-19, кількість нових випадків не зменшується

3 тис. українці померли від COVID-19, кількість нових випадків не зменшується, фото — Кордон

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Коронавірус в Україні убив вже понад 3 тис. осіб. За минулу добу від ускладнень померли 44 пацієнти.

За минулу добу, 9 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили у 2 тис. 582 людей. Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони України щодо поширення коронавірусу.

Кількість нових виявлених випадків у вересні не падає нижче 2 тис. Добовий рекорд зафіксували 4 вересня — 2 тис. 836 випадків.

Загалом в Україні за весь час епідемії коронавірусне захворювання виявили вже у 145 тис. 612 людей. 76 тис. 712 людей продовжують лікуватися від COVID-19. Померли 3 тис. 23 пацієнти.

Найбільше за минулу добу хворих виявили в Харківській області (339), Києві (298) і Тернопільській області (251). Понад 100 людей із COVID-19 за 9 вересня виявили ще в шести областях — Львівська, Чернівецька, Івано-Франківська, Рівненська, Вінницька, Хмельницька.

У середу, 9 вересня, 21 клас в школах і п’ять груп в дитячих садах Миколаєва, 11 класів в Черкаській області, два класи в Маріуполі і три класи у Львові закрили на карантин.

Уряд планує рухатися по шляху адаптивного карантину, але у випадку погіршення епідситуації «червону» зону запровадять по всій країні.

Смертність від COVID-19 знизилася і станом на вересень показник летальних випадків тримається на рівні 2,1%.

У світі від коронавірусної хвороби загинули вже понад 900 тис. людей, інфікувалися майже 27,8 млн людей.

На першому місці за кількістю заражень і смертей як і раніше залишаються США — 6,3 млн людей, померли 190 тис. людей.