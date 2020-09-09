Довідки про негативний COVID-тест стали ходовим товаром в Україні

Довідки про негативний результат ПЛР для виїзду за кордон стали ходовим товаром в Україні. Фото: Валанта

https://racurs.ua/ua/n143614-dovidky-pro-negatyvnyy-rezultat-plr-dlya-vyyizdu-za-kordon-staly-hodovym-tovarom-v-ukrayini.html

Ракурс

Довідку про негативний результат ПЛР-тесту для виїзду за кордон можна придбати в Україні навіть без проходження дослідження. Як відомо, наразі ПЛР-тести проводять не тільки для виявлення коронавірусу, а й для того, щоб виїхати за кордон або вийти з карантину.

В Україні почали торгувати довідками про негативний результат ПЛР, які дозволяють виїжджати за кордон. Про це повідомив комерційний директор «Сінево» Микола Скавронський, пише «Інтерфакс-Україна».

Скавронський заявив, що такі схеми використовують деякі туроператори, які пропонують за порівняно невеликі гроші придбати туристам довідку навіть без здачі аналізу.

Крім того, він зазначає, що незабаром ціни і попит на ПЛР-тести можуть знизитися. Для цього достатньо на законодавчому рівні зробити ПЛР не єдиним для встановлення діагнозу тестом. Можна робити аналіз на антиген до коронавірусу, який в декілька разів дешевше.

Це призведе до того, що ринок ПЛР-тестів не буде ексклюзивним і ціни на подібні аналізи впадуть.

Як раніше писав «Ракурс», швидкі тести на антиген незабаром можуть стати ще одним методом діагностики коронавірусної інфекції в Україні. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я веде переговори з усіма виробниками швидких тестів на антиген для старту процедури реєстрації цих тестів в Україні.