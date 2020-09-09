Справки об отрицательном COVID-тесте стали ходовым товаром в Украине

Справки об отрицательном результате ПЦР для выезда за границу стали ходовым товаром в Украине. Фото: Валанта

https://racurs.ua/n143614-spravki-ob-otricatelnom-rezultate-pcr-dlya-vyezda-za-granicu-stali-hodovym-tovarom-v-ukraine.html

Ракурс

Справку об отрицательном результате ПЦР-теста для выезда за границу можно приобрести в Украине даже без прохождения исследований. Как известно, сейчас ПЦР-тесты сдают не только для выявления коронавируса, но и для того, чтобы выехать за границу или выйти из карантина.

В Украине начали торговать справками об отрицательном результате ПЦР-теста, которые позволяют выезжать за рубеж. Об этом сообщил коммерческий директор «Синэво» Николай Скавронский, пишет «Интерфакс-Украина».

Скавронский заявил, что такие схемы используют некоторые туроператоры, которые предлагают за сравнительно небольшие деньги приобрести туристам справку даже без сдачи анализа.

Кроме того, он предполагает, что в скором времени цены и спрос на ПЦР-тесты могут снизиться. Для этого достаточно на законодательном уровне сделать ПЦР не единственным для установления диагноза тестом. Можно делать анализ на антиген к коронавирусу, который в несколько раз дешевле.

Это приведет к тому, что рынок ПЦР-тестов не будет эксклюзивным и цены на подобные анализы упадут.

Как ранее писал «Ракурс», быстрые тесты на антиген вскоре могут стать еще одним методом диагностики коронавирусной инфекции в Украине. Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав ведет переговоры со всеми производителями быстрых тестов на антиген для старта процедуры регистрации этих тестов в Украине.