Киев прекращает делать платные тесты на COVID-19, фото — Вечерний Киев

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Ракурс

Платные ПЦР-тесты на COVID-19 для частных лиц прекращает делать Киевский лабораторный центр. Это касается лиц, которые по собственному желанию стремятся проверить свое здоровье.

Новация вводится с 7 сентября. О прекращении приема такой категории людей 4 сентября сообщили на Фейсбук-странице Киевского городского лабораторного центра Минздрава.

Как оказалось, прекращение платных ПЦР-обследований на коронавирус вызвала перегруженность центра, сообщает «РБК-Украина».

Председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил, что гражданам, не входящим в категорию обязательного тестирования, придется сделать это в частных лабораториях.

В связи с перегруженностью лабораторным центром образцами он не будет проводить забор материалов за оплату, когда люди прибыли из-за границы, по собственному желанию. Когда перегрузки не будет, работу лабораторного центра восстановят в полном объеме, — сообщил Рубан.



В то же время лаборатории продолжат обследовать образцы больных из медучреждений Киева.

По состоянию на 3 сентября в Киеве более чем в два раза превышен показатель заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки в столице прибавилось 319 новых больных.