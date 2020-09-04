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Ракурс
Київ припиняє робити платні тести на COVID-19, фото — Вечірній Київ

Київ припиняє робити платні тести на COVID-19 — що сталося

4 вер 2020, 12:23
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Платні ПЛР-тести на COVID-19 для приватних осіб припиняє робити Київський лабораторний центр. Це стосується осіб, які за власним бажанням прагнуть перевірити своє здоров’я.

Новація запроваджується з 7 вересня. Про прийом такої категорії осіб 4 вересня повідомили на Фейсбук- сторінці Київського міського лабораторного центру МОЗ.

Як виявилося, припинення платних ПЛР-обстежень на коронавірус спричинила перевантаженість центру, повідомляє «РБК-Україна».

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан повідомив, що громадянам, які не входять в категорію обов’язкового тестування, доведеться зробити це в приватних лабораторіях.

У зв’язку з перевантаженістю лабораторним центром зразками він не буде проводити забір матеріалів за оплату, коли люди прибули з-за кордону, за власним бажанням. Коли перенавантаження завершиться, роботу лабораторного центру відновлять в повному обсязі, — повідомив Рубан.


Водночас лабораторії продовжать обстежувати зразки хворих з медустанов Києва.

Станом на 3 вересня у Києві більш ніж в два рази перевищено показник захворюваності на коронавірус. За минулу добу в столиці додалося 319 нових хворих.

Джерело: Ракурс


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