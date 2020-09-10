3 тыс. украинцев умерли от COVID-19, число новых случаев не уменьшается, фото — Кордон

https://racurs.ua/n143632-3-tys-ukraincev-umerli-ot-covid-19-chislo-novyh-sluchaev-ne-umenshaetsya.html

Ракурс

Коронавирус в Украине убил уже более 3 тыс. человек. За минувшие сутки от осложнений умерли 44 пациента.

За минувшие сутки, 9 сентября, коронавирусное заболевание подтвердили у 2 тыс. 582 человек. Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны Украины по распространению коронавируса.

Количество новых выявленных случаев в сентябре не падает ниже 2 тыс. Суточный рекорд зафиксировали 4 сентября — 2 тыс. 836 случаев.

Всего в Украине за все время эпидемии коронавирусное заболевание обнаружили уже у 145 тыс. 612 человек. 76 тыс. 712 человек продолжают лечиться от COVID-19. Умерли 3 тыс. 23 пациента.

Самое большое число новых больных обнаружили в Харьковской области (339), Киеве (298) и Тернопольской области (251). Более 100 человек с COVID-19 9 сентября выявили еще в шести областях — Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская, Ровенская, Винницкая, Хмельницкая.

В среду, 9 сентября, 21 класс в школах и пять групп в детских садах Николаева, 11 классов в Черкасской области, два класса в Мариуполе, и три класса во Львове закрыли на карантин.

Правительство планирует двигаться по пути адаптивного карантина, но в случае ухудшения эпидситуации «красную» зону введут по всей стране.

В мире от коронавирусной болезни погибли уже более 900 тыс. человек, заразившихся почти 27,8 млн человек. На первом месте по числу заражений и смертей по-прежнему остаются США — 6,3 млн человек, умерли 190 тыс.