Умер ветеран АТО, которому Зеленский говорил, что он «не лох какой-то». Фото: Hromadske

https://racurs.ua/n143631-umer-veteran-ato-kotoromu-zelenskiy-govoril-chto-on-ne-loh-kakoy-to-video.html

Ракурс

Умер ветеран АТО Денис Янтар, который осенью 2019 года поскандалил с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда глава страны приезжал на позиции к добровольцам вблизи Золотого. Именно этому добровольцу Зеленский тогда заявил, что он «не лох какой-то».

О смерти своего побратима сообщил в Facebook Дмитрий Шатровский.

Шатровский уточнил, что причиной смерти Янтаря стало онкологическое заболевание, о котором ветеран АТО не рассказывал.

Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз, когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу для лечения ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения ветеранов Украины, почетным членом которого он является, — написал Шатровский.

Как ранее писал «Ракурс», Зеленский приезжал на позиции к добровольцам вблизи Золотого 26 октября 2019 года. Главу государства возмутил вопрос о возможной встрече с ветеранами относительно акций протестов «Нет капитуляции!» На это Зеленский ответил, что Янтар не может озвучивать никаких ультиматумов президенту.

А затем Зеленский произнес фразу, которая стала мемом: «Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал — оружие убери. А ты меня не переводи на акции».