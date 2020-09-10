Помер ветеран АТО, якому Зеленський говорив, що він «не лох якийсь». Фото: Hromadske

https://racurs.ua/ua/n143631-pomer-veteran-ato-yakomu-zelenskyy-govoryv-scho-vin-ne-loh-yakyys-video.html

Ракурс

Помер ветеран АТО Денис Янтар, який восени 2019 року поскандалив із президентом України Володимиром Зеленським, коли глава держави приїжджав на позиції до добровольців поблизу Золотого. Саме цьому добровольцю Зеленський тоді заявив, що він «не лох якийсь».

Про смерть свого побратима повідомив у Facebook Дмитро Шатровський.

Шатровський уточнив, що причиною смерті Янтаря стало онкологічне захворювання, про яке ветеран АТО не розповідав.

Він не розповідав про свій страшний діагноз, про рак крові. Останній раз, коли з ним розмовляли, він говорив, що лягає у лікарню на лікування ноги, тому не може приїхати на з’їзд Руху ветеранів України, почесним членом якого він є, — написав Шатровський.

Як раніше писав «Ракурс», Зеленський приїжджав на позиції до добровольців поблизу Золотого 26 жовтня 2019 року. Главу держави обурило питання про можливу зустріч із ветеранами щодо акцій протестів «Ні капітуляції!» На це Зеленський відповів, що Янтар не може озвучувати ніяких ультиматумів президенту.

А потім Зеленський вимовив фразу, яка стала мемом: «Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав — зброю прибери. А ти мене не переводь на акції».