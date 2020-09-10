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Ракурс
Одеський пляж звільнений від танкера «Делфі». Фото: Facebook

Одеський пляж звільнений від танкера «Делфі»

10 вер 2020, 08:22
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Танкер «Делфі», який затонув біля одеського пляжу «Дельфін» восени 2019 року, нарешті підняли і відбуксирували. Лише наприкінці туристичного сезону пляж став придатним для відпочинку.

Про звільнення пляжу від танкера повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Delfi покинув пляж «Дельфін». Сумувати не будемо, — лаконічно повідомив Криклій.


Як відомо, минулого четверга, 3 вересня, фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області зафіксували в морі плями нафти та сіру плівку сріблястого кольору. Лабораторні дослідження виявили перевищення норми допустимих концентрацій забруднення води у 5,8 раза. Забруднення води відбулося у результаті спроб підняття танкера «Делфі».

Як раніше писав «Ракурс», танкер «Делфі» повинні були підняти ще 7 вересня, але підчас обстеженні корпусу судна водолази виявили додаткові пробоїни у районі корми.

Джерело: Ракурс


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