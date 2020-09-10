Одеський пляж звільнений від танкера «Делфі». Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n143630-odeskyy-plyaj-zvilnenyy-vid-tankera-delfi.html

Ракурс

Танкер «Делфі», який затонув біля одеського пляжу «Дельфін» восени 2019 року, нарешті підняли і відбуксирували. Лише наприкінці туристичного сезону пляж став придатним для відпочинку.

Про звільнення пляжу від танкера повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Delfi покинув пляж «Дельфін». Сумувати не будемо, — лаконічно повідомив Криклій.



Як відомо, минулого четверга, 3 вересня, фахівці Державної екологічної інспекції Одеської області зафіксували в морі плями нафти та сіру плівку сріблястого кольору. Лабораторні дослідження виявили перевищення норми допустимих концентрацій забруднення води у 5,8 раза. Забруднення води відбулося у результаті спроб підняття танкера «Делфі».

Як раніше писав «Ракурс», танкер «Делфі» повинні були підняти ще 7 вересня, але підчас обстеженні корпусу судна водолази виявили додаткові пробоїни у районі корми.