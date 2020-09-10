Одесский пляж освобожден от танкера «Делфи». Фото: Facebook

https://racurs.ua/n143630-odesskiy-plyaj-osvobojden-ot-tankera-delfi.html

Ракурс

Танкер «Делфи», который затонул возле одесского пляжа «Дельфин» осенью 2019 года, наконец-то поднят и отбуксирован. Лишь под конец туристического сезона пляж стал пригодным для отдыха.

Об освобождении пляжа от танкера сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Delfi покинул пляж «Дельфин». Скучать не будем, — лаконично сообщил Криклий.



Как известно, в прошлый четверг, 3 сентября, специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области зафиксировали в море пятна нефти и серую пленку серебристого цвета. Лабораторные исследования обнаружили превышение нормы допустимых концентраций загрязнения воды в 5,8 раза. Загрязнение воды произошло в результате попыток поднятия танкера «Делфи».

Как ранее писал «Ракурс», танкер «Делфи» должны были поднять еще 7 сентября, но при обследовании корпуса судна водолазы обнаружили дополнительные пробоины в районе кормы.