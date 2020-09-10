Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

https://racurs.ua/n143629-bogdan-ekstrenno-pokinul-ukrainu-posle-intervu-gordonu.html

Ракурс

Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента, был вынужден в экстренном порядке покинуть пределы Украины и уехать в Румынию.

Такое решение Богдан принял в связи с «физической угрозой». Соответствующий пост появился на страничке Богдана в Facebook.

Экс-глава Офиса президента пересек украинско-румынскую границу сразу после интервью Дмитрию Гордону.

В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу, — сообщил Богдан.

Кроме того, он добавил, что за всеми его «приключениями» можно будет следить в Telegram-канале «Тесла Богдана».

Как ранее писал «Ракурс», Богдан утверждает, что наибольшее влияние на Владимира Зеленского имеет нардеп-ресторатор из фракции «Слуга народа» Николай Тищенко. По словам Богдана, в конце прошлого года Зеленский даже рассматривал возможность назначения Тищенко главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде вместо Давида Арахамии.