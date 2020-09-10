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Ракурс
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

Богдан экстренно покинул Украину после интервью Гордону

10 сен 2020, 00:06
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Андрей Богдан, бывший глава Офиса президента, был вынужден в экстренном порядке покинуть пределы Украины и уехать в Румынию.

Такое решение Богдан принял в связи с «физической угрозой». Соответствующий пост появился на страничке Богдана в Facebook.

Экс-глава Офиса президента пересек украинско-румынскую границу сразу после интервью Дмитрию Гордону.

В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу, — сообщил Богдан.

Кроме того, он добавил, что за всеми его «приключениями» можно будет следить в Telegram-канале «Тесла Богдана».


Скриншот поста Андрея Богдана в Facebook

Как ранее писал «Ракурс», Богдан утверждает, что наибольшее влияние на Владимира Зеленского имеет нардеп-ресторатор из фракции «Слуга народа» Николай Тищенко. По словам Богдана, в конце прошлого года Зеленский даже рассматривал возможность назначения Тищенко главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде вместо Давида Арахамии.

Источник: Ракурс


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