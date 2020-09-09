Чиновники офиса Зеленского тайно встречаются с Порошенко. Фото: wz.lviv.ua

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Ракурс

Некоторые чиновники Офиса президента ведут кулуарные договоренности с пятым президентом Петром Порошенко.

Чиновники офиса Зеленского часто посещают ресторан Sanahunt, где случайно обедают с Порошенко. Подобные встречи за обедами происходят очень часто. Такое заявление сделал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону, комментируя то, почему, по его мнению, Порошенко не могут привлечь к уголовной ответственности. Интервью транслировалось на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Я не знаю, но слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в ресторане Sanahunt, где совершенно случайно обедают с Петром Алексеевичем. Но эти совпадения случаются очень-очень часто, — сказал Богдан.

По словам экс-главы ОПУ, с Порошенко, в частности, встречается нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Богдан добавил, что канал «Прямой» не рассказывает ничего плохого о Ермаке.

После выхода интервью Гордону Андрей Богдан на своей странице в Facebook заявил, что покинул Украину и пересек украино-румынскую границу.

Напомним, экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан заявил, что наибольшее влияние на президента Украины имеет народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко, а больше всего доверяет Зеленский своему первому помощнику Сергею Шефиру.