Навального отравили новым и усовершенствованным типом «Новичка». Фото: zik.ua

https://racurs.ua/n143626-navalnyy-byl-otravlen-novym-tipom-novichka-i-doljen-byl-umeret-v-samolete-die-zeit.html

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Алексея Навального, российского оппозиционера, отравили новым типом «Новичка» — усовершенствованным и более опасным, чем предыдущие вариации.

Отравители планировали, что политик умрет в салоне самолета. Навальный выжил лишь благодаря череде счастливых случайностей. Благодарить нужно пилота, который решил посадить самолет в Омске, и врачей, которые оперативно вкололи ему дозу атропина. Об этом 9 сентября сообщает немецкое издание Die Zeit со ссылкой на неназванные источники.

Авторы материала пишут, что новейший яд могли использовать только спецслужбы Российской Федерации. Отмечается, что обычные преступники не могли бы синтезировать «Новичок». Издание также сомневается в том, что на территории РФ могла бы действовать иностранная спецслужба, поскольку за Навальным постоянно следят властные оппоненты.

Это оставляет только один правдоподобный вывод: именно Кремль отдал приказ убрать с дороги неугодного политика, — отмечает Die Zeit.



Напомним, 2 сентября в правительстве Германии заявили, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили ядом из группы «Новичок». Следы этого яда в организме политика обнаружили эксперты лаборатории Бундесвера после проведения токсикологического теста.

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клиники «Шарите» вывели Навального из искусственной медицинской комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких. Навальный находился в коме с 20 августа. Ему стало плохо во время полета на борту самолета Томск — Москва, после чего лайнер экстренно приземлился в Омске, где политика госпитализировали.