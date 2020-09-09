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Ракурс
Необычный отель для отчаянных появился в Лондоне. Фото: Jeep

Необычный отель для смельчаков появился в Лондоне (ФОТО, ВИДЕО)

9 сен 2020, 21:16
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Отель для экстремалов открыл в Лондоне европейский офис американской компании Jeep.

Этот стейкейшн-мотель авторы идеи называют самым экстремальным мотелем в мире. В нем всего один номер, но туда добраться будет нелегко. Смельчакам нужно будет подняться по опорным стойкам развлекательного комплекса The O2 Arena на высоту 70 м от земли. Об этом сообщили в компании Jeep.

Постояльцам отеля предлагают необычный «номер» — висячую палатку вроде тех, которыми пользуются альпинисты. Необычный мотель расположился на полуострове Гринвич в Юго-Восточном Лондоне. Клиенты смогут полюбоваться закатом из своего номера, пообедать или поужинать, насладиться прогулкой по крыше комплекса.

Оказалось, что такой отель появился в столице Великобритании не просто так — открытие было приурочено к рыночному запуску внедорожника Jeep Renegade 4XE.

Необычный отель для отчаянных появился в Лондоне. Фото: Jeep

Необычный отель для отчаянных появился в Лондоне. Фото: Jeep

Необычный отель для отчаянных появился в Лондоне. Фото: Jeep


Напомним, в США автолюбитель превратил спортивный автомобиль Porsche 911 Carerra 4S в дом на колесах. Мастер сумел сделать из крыши машины спальное место.

Источник: Ракурс


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