Необычный отель для отчаянных появился в Лондоне. Фото: Jeep

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Ракурс

Отель для экстремалов открыл в Лондоне европейский офис американской компании Jeep.

Этот стейкейшн-мотель авторы идеи называют самым экстремальным мотелем в мире. В нем всего один номер, но туда добраться будет нелегко. Смельчакам нужно будет подняться по опорным стойкам развлекательного комплекса The O2 Arena на высоту 70 м от земли. Об этом сообщили в компании Jeep.

Постояльцам отеля предлагают необычный «номер» — висячую палатку вроде тех, которыми пользуются альпинисты. Необычный мотель расположился на полуострове Гринвич в Юго-Восточном Лондоне. Клиенты смогут полюбоваться закатом из своего номера, пообедать или поужинать, насладиться прогулкой по крыше комплекса.

Оказалось, что такой отель появился в столице Великобритании не просто так — открытие было приурочено к рыночному запуску внедорожника Jeep Renegade 4XE.

Напомним, в США автолюбитель превратил спортивный автомобиль Porsche 911 Carerra 4S в дом на колесах. Мастер сумел сделать из крыши машины спальное место.