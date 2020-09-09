Незвичайний готель для відчайдухів з’явився у Лондоні. Фото: Jeep

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Готель для екстремалів відкрив у Лондоні європейський офіс американської компанії Jeep.

Цей стейкейшн-мотель автори ідеї називають найекстремальнішим мотелем у світі. У ньому лише один номер, але й до нього дістатися буде нелегко. Відчайдухам потрібно буде піднятися по опорних стійках розважального комплексу The O2 Arena на висоту 70 м від землі. Про це повідомили на сайті компанії Jeep.

Постояльцям готелю пропонують незвичний «номер» — висячий намет на зразок тих, якими користуються альпіністи. Незвичний мотель розташувався на півострові Гринвіч у Південно-Східному Лондоні. Клієнти матимуть змогу помилуватися сонця заходом зі свого номера, пообідати чи повечеряти, насолодитися прогулянкою по даху комплексу.

Виявилося, що такий мотель з’явився у столиці Великої Британії не просто так — відкриття було приурочено до ринкового запуску позашляховика Jeep Renegade 4XE.

Нагадаємо, в США автолюбитель перетворив спортивний автомобіль Porsche 911 Carerra 4S у будинок на колесах. Майстер зумів зробити з даху машини спальне місце.