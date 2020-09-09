Чиновники офісу Зеленського таємно зустрічаються з Порошенком. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n143627-chynovnyky-ofisu-zelenskogo-taiemno-zustrichautsya-z-poroshenkom-bogdan.html

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Деякі чиновники Офісу президента ведуть кулуарні домовленості з п’ятим президентом Петром Порошенком.

Посадовці офісу Зеленського часто відвідують ресторан Sanahunt, де випадково обідають із Порошенком. Подібні зустрічі за обідами відбуваються дуже часто. Таку заяву зробив колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону, коментуючи те, чому, на його думку, Порошенка не можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Інтерв’ю транслювалося на YouTube-каналі «В гостях у Гордона».

Я не знаю, але чув, що деякі чиновники Офісу президента часто бувають у ресторані Sanahunt, де зовсім випадково обідають із Петром Олексійовичем. Але ці збіги трапляються дуже-дуже часто, — сказав Богдан.

За словами екс-глави ОПУ, із Порошенком, зокрема, зустрічається нинішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Богдан додав, що канал «Прямий» не розповідає нічого поганого про Єрмака.

Після виходу інтерв’ю Гордону Андрій Богдан на власній сторінці в Facebook заявив, що покинув Україну і перетнув україно-румунський кордон.

Нагадаємо, екс-глава офісу Зеленського Андрій Богдан заявив, що найбільший вплив на президента України має народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, а найбільше довіряє Зеленський своєму першому помічнику Сергію Шефіру.