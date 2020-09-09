Завтра отмечают День предотвращения самоубийств. Фото: pinterest.ru

https://racurs.ua/n143628-10-sentyabrya-otmechaut-den-obmena-ideyami-i-den-predotvrascheniya-samoubiystv.html

Ракурс

10 сентября по церковному календарю — преподобного Феодосия (в миру князя Острожского Федора). Князь строил храмы и защищал православие, в те времена, когда часть нынешней Украины находилась в составе Великого княжества Литовского.

Кроме того, у верующих 10 сентября — обретение мощей преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

В этой поре селяне завершали собирать коноплю и перевозили снопы в конюшни. Украинцы уже готовились к встрече зимы. Существовала и примета: «Если листва еще крепко держится на деревьях, то зима будет лютая».

В Украине и мире 10 сентября отмечают День предотвращения самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранения, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Больше всего самоубийств фиксируется в странах Восточной Европы, а меньше всего — в Латинской Америке и Азии. Практически отсутствуют данные по самоубийствам на территории Африки.

Кроме того, 10 сентября в мире отмечают День обмена идеями, Национальный день Гибралтара, Национальный день наследия американских индейцев в Гайане и Национальный день ребенка в Гондурасе.

10 сентября в истории:

1856 год — закончилась Крымская война.

1920 год — принята конституция Австрии.

1989 год — Венгерская Народная Республика открыла свои западные границы для беженцев из ГДР, что ознаменовало первый прорыв «берлинской стены».

2016 год — в Аргентине обнаружили второй по величине метеорит, который когда-либо был найден на Земле. Он весил 30 т и упал на планету около 2000 года до н. э.

Именины 10 сентября празднуют Анна, Арсений, Афанасий, Анатолий, Георгий, Григорий, Денис, Захар, Игнатий, Павел, Сидор и Федор.

Напомним, 9 сентября в мире отмечали Международный день красоты. Праздник был учрежден Международным комитетом эстетики и косметологии СИДЕСКО.