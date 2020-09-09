Завтра відзначають День запобігання самогубствам. Фото: pinterest.ru

https://racurs.ua/ua/n143628-10-veresnya-vidznachaut-den-obminu-ideyamy-ta-den-zapobigannya-samogubstvam.html

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10 вересня за церковним календарем — преподобного Феодосія (в миру князя Острозького Федора). Князь будував храми і захищав православ’я, в ті часи, коли частина нинішньої України перебувала у складі Великого князівства Литовського.

Крім того, у віруючих 10 вересня — набуття мощей пpеподобного Іова, ігуменa і чудотворця Почаївського.

У цій порі селяни завершували збирати коноплі та перевозили снопи до стаєнь. Українці вже готувалися до зустрічі зими. Існувала й прикмета: «Якщо листя ще міцно тримається на деревах, то зима буде люта».

В Україні та світі 10 вересня відзначають День запобігання самогубствам. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, загальна кількість смертей від суїциду зараз наближається до мільйона на рік. Найбільше самогубств фіксується в країнах Східної Європи, а найменше — в Латинській Америці та Азії. Практично відсутні дані щодо самогубств на території Африки.

Крім того, 10 вересня у світі відзначають День обміну ідеями, Національний день Гібралтару, Національний день спадщини американських індіанців в Гайані та Національний день дитини в Гондурасі.

10 вересня в історії:

1856 рік — закінчилася Кримська війна.

1920 рік — прийнята конституція Австрії.

1989 рік — Угорська Народна Республіка відкрила свої західні кордони для біженців з НДР, що ознаменувало перший прорив «берлінської стіни».

2016 рік — в Аргентині виявили другий за величиною метеорит, який коли-небудь був знайдений, на Землі. Він важив 30 т і впав на планету близько 2000 року до н. е.

Іменини 10 вересня святкують Ганна, Арсеній, Опанас, Анатолій, Георгій, Григорій, Денис, Захар, Ігнатій, Павло, Сидір та Федір.

Нагадаємо, 9 вересня в світі відзначали Міжнародний день краси. Свято було засновано Міжнародним комітетом естетики і косметології СІДЕСКО.