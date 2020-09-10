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Ракурс
Андрій Богдан. Фото: pravda.com.ua

Богдан екстрено залишив Україну після інтерв’ю Гордону

10 вер 2020, 00:06
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Андрій Богдан, колишній голова Офісу президента, був змушений в екстреному порядку покинути межі України і виїхати до Румунії.

Таке рішення Богдан прийняв у зв’язку з «фізичною загрозою». Відповідний пост з’явився на сторінці Богдана в Facebook.

Екс-голова Офісу президента перетнув українсько-румунський кордон відразу після інтерв’ю Дмитру Гордону.

У зв’язку з фізичної загрозою після першого інтерв’ю Гордону змушений перейти українсько-румунський кордон, — повідомив Богдан.

Крім того, він додав, що за усіма його «пригодами» можна буде стежити в Telegram-каналі «Тесла Богдана».


Скріншот поста Андрія Богдана в Facebook

Як раніше писав «Ракурс», Богдан стверджує, що найбільший вплив на Володимира Зеленського має нардеп-ресторатор із фракції «Слуга народу» Микола Тищенко. За словами Богдана, наприкінці минулого року Зеленський навіть розглядав можливість призначення Тищенка головою фракції «Слуга народу» у Верховній Раді замість Давида Арахамії.

Джерело: Ракурс


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