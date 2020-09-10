Нові подробиці про стан здоров'я Балуха повідомила нардеп. Фото: wz.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n143640-novi-podrobyci-pro-stan-zdorov-ya-baluha-povidomyla-nardep-foto.html

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Володимир Балух, український політичний в’язень, перебуває у стабільно важкому стані.

Лікарі поки не дають жодних прогнозів щодо пацієнта. Про це 10 вересня повідомила співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко на власній сторінці у Facebook.

Від лікуючих лікарів В. Балуха, які з нами на постійному контакті: «Стан стабільно важкий»… Прогнозів ніхто ніяких поки не дає, — йдеться в повідомленні.

Партія «Європейська солідарність» 10 вересня влаштувала акцію «Хто підняв руку на Балуха» під стінами Міністерства внутрішніх справ у Києві. Політики вимагають негайного розслідування нападу на Володимира Балуха і взяття цієї справи на контроль міністром внутрішніх справ України. На мітингу присутні декілька десятків осіб, вони тримають у руках жовто-сині стяги та партійні прапори.

Нагадаємо, у ніч на 8 вересня колишнього політичного в’язня Володимира Балуха жорстоко побили. Постраждалого госпіталізували зі столичного парку культури та відпочинку «Гідропарк». Наразі 49-річний Балух перебуває в лікарні, медики під'єднали його до апарату штучної вентиляції легень.

Правоохоронці за фактом побиття Балуха розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.