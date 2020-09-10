Сытник не явился на слушания в КСУ и объяснил причину. Фото: glavcom.ua

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Артем Сытник, директор Национального антикоррупционного бюро, не явился в Конституционный суд на устные слушания по делу о конституционности закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины».

Чиновник отказался прийти на слушание, потому что его пригласили в качестве исполняющего обязанности директора ведомства. В то же время в НАБУ Сытника считают действующим директором. Об этом 19 сентября сообщает «Укринформ».

На заседание суда явился руководитель юридического управления бюро Игорь Ярчак. Судья-докладчик по данному делу спросил у него, кто исполняет обязанности директора Антикоррупционного бюро. Ярчак ответил, что обязанности директора НАБУ исполняет директор НАБУ Артем Сытник и добавил, что он это делает на основании закона о НАБУ. Ярчак отметил, что в бюро отсутствует и. о. директора, как говорилось в приглашении Конституционного суда на устные слушания по этому делу.

Как известно, Конституционный суд 10 сентября должен был начать рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины». Авторы представления просят суд признать неконституционными положения закона, которое определяет Антикоррупционного бюро государственным правоохранительным органом.

Напомним, народный депутат из «Слуги народа» Александр Дубинский заявил о проведении в Украине конституционного переворота директором НАБУ Артемом Сытником, поскольку тот отказался подчиниться решению Конституционного суда.