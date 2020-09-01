Дубинский требует судить Сытника за захват власти, фото — Буквы

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Ракурс

Александр Дубинский, народный депутат из фракции «Слуга народа», заявил о проведении в Украине конституционного переворота директором НАБУ Артемом Сытником, поскольку тот отказался подчиниться решению Конституционного суда.

Дубинский требует судить директора Национального антикоррупционного бюро за осуществление конституционного переворота. Об этом он заявил во время заседания Рады 1 сентября.

В выступлении на заседании четвертой сессии Рады заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что Сытник отказался подчиниться решению Конституционного суда, который признал его назначение на должность незаконным, и отказался уйти в отставку.

Конституционный суд, который является высшим толкователем главного закона страны, признал указ о назначении директора НАБУ неконституционным, поэтому с этого момента он должен утратить все атрибуты директора НАБУ, — заявил Дубинский с трибуны Рады.

Он добавил, что директор НАБУ не может ни получать зарплату, ни заходить в служебный кабинет. Нардеп требует немедленной регистрации Государственным бюро расследования уголовного дела против Сытника, поскольку тот присваивает властные полномочия. Он сослался на ст. 354 (присвоение полномочий должностного лица) и ст. 364 (превышение должностных обязанностей) УК Украины.

Дубинский также обещает обжаловать любые действия или решения Сытника после решения КСУ.

Напомним, в НАБУ решение КСУ о неконституционности назначения Сытника считают «политически мотивированным».