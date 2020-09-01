Продажу е-билетов для поездов и метро в Киеве анонсировал Криклий. Фото: delo.ua

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Электронный билет Smart Ticket для поездов дальнего следования и метро в Киеве можно будет приобрести уже в этом месяце.

Продажа е-билетов будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на SmartTicket.gov.ua. Такое заявление 1 сентября сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время тестирования Smart Ticket на поезде Константиновка-Киев и метро. Об этом сообщает правительственный портал.

По словам Криклия, на первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве. В дальнейшем Smart Ticket хотят связать с автобусами, поездами, самолетами и общественным транспортом. Министр утверждает, что это добавит удобства пассажирам и позволит сэкономить время.

Криклий отметил, что кроме Киева, внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львов.

Отмечается, что в будущем, воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua, пассажир сможет купить единый билет на четыре вида транспорта или, например, на метро и поезд, или же на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.

Напомним, 29 июля правительство одобрило внедрение единого е-билета. С новым билетом можно будет пользоваться одновременно железной дорогой и метро. Сообщалось, что первые единые билеты запустят в Киеве.