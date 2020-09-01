Продаж е-квитків для поїздів та метро у Києві анонсував Криклій. Фото: delo.ua

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Електронний квиток Smart Ticket для поїздів далекого прямування та метро у Києві можна буде придбати вже цього місяця.

Продаж е-квитків здійснюватиметься на транспортному порталі електронних послуг e-transport.gov.ua та на SmartTicket.gov.ua. Таку заяву 1 вересня зробив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час тестування Smart Ticket на поїзді Костянтинівка — Київ та у метро. Про це повідомляє урядовий портал.

За словами Криклія, на першому етапі цей квиток буде доступний для поїздів внутрішнього сполучення далекого сполучення та міського е-квитка у Києві. У майбутньому Smart Ticket хочуть пов’язати із автобусами, поїздами, літаками та громадським транспортом. Міністр стверджує, що це додасть зручності пасажирам та дозволить зекономити час.

Криклій зазначив, що орім Києва, впровадженням SmartTicket зацікавились Маріуполь, Харків та Львів.

Зазначається, що у майбутньому, скориставшись порталом e-transport.gov.ua, пасажир зможе придбати єдиний квиток одразу на чотири види транспорту або, наприклад, метро та поїзд, або ж на поїзд та літак. SmartTicket буде зчитуватися за допомогою QR-коду на мобільному пристрої контролера.

Нагадаємо, 29 липня уряд схвалив впровадження єдиного е-квитка. З новим квитком можна буде користуватися одночасно залізницею та метро. Повідомлялося, що перші єдині квитки запустять у Києві.