Дубінський вимагає судити Ситника за захоплення влади, фото — Букви

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Олександр Дубінський, народний депутат зі «Слуги народу», заявив про здійснення в Україні конституційного перевороту директором НАБУ Артемом Ситником, оскільки той відмовився підкоритися рішенню Конституційного суду

Дубінський вимагає судити директора Національного антикорупційного бюро за здійснення конституційного перевороту. Про це він заявив під час засідання Ради 1 вересня.

У виступі на початку засідання четвертої сесії Ради заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив, що Ситник відмовився підкоритися рішенню Конституційного суду, який визнав його призначення на посаду незаконним, і відмовився піти у відставку.

Конституційний суд, який є вищим тлумачем головного закону країни, визнав указ про призначення директора НАБУ неконституційним, тому з цього моменту він повинен втратити все атрибути директора НАБУ, — заявив Дубінський з трибуни Ради.

Він додав, що директор НАБУ не може ані отримувати зарплату, ані заходити у службовий кабінет. Нардеп вимагає негайної реєстрації Державним бюро розслідування кримінального провадження проти Ситника, оскільки той привласнює владні повноваження. Він послався на ст. 354 (привласнення повноважень посадової особи) і ст. 364 (перевищення посадових обов’язків) КК України.

Дубінський також обіцяє оскаржувати будь-які дії чи рішення Ситника після рішення КСУ.

Нагадаємо, у НАБУ рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника вважають «політично вмотивованим».