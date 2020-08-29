У Зеленського прокоментували рішення КСУ щодо Ситника

Володимир Зеленський, Назар Холодницький та Артем Ситник, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n143128-u-zelenskogo-prokomentuvaly-rishennya-ksu-schodo-sytnyka.html

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Офіс президента Володимира Зеленського прокоментував рішення Конституційного суду України (КСУ), який визнав неконституційним призначення у 2015 році Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

В Офісі президента зазначають, що беруть до відома рішення КСУ щодо Ситника. У відомстві наголошують, що це рішення КСУ не є оцінкою якості роботи НАБУ. Про це йдеться в коментарі з приводу цього рішення КСУ, опублікованому прес-службою Офісу президента.

У Зеленського наголошують, що в рішенні КСУ чітко вказано, що факт неконституційності призначення Ситника не скасовує чинності та спроможності самого НАБУ.

У зв’язку з цим рішенням КСУ та з колізією щодо можливої втрати повноважень директором бюро ми чекаємо від виконувача його обов’язків ефективної реалізації антикорупційної політики в період до обрання на чесному та прозорому конкурсі нового керівника, — зазначається в повідомленні Офісу президента.



У Зеленського також висловили переконання, що директорат НАБУ організує роботу свого відомства в такий спосіб, в який будуть враховані всі нові правові обставини та буде недопущена зупинка оперативної та слідчої діяльності.

Нагадаємо, у НАБУ рішення КСУ про неконституційність призначення Ситника вважають «політично вмотивованим».