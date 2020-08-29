У Зеленского прокомментировали решение КСУ относительно Сытника

Владимир Зеленский, Назар Холодницкий и Артем Сытник, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n143128-u-zelenskogo-prokommentirovali-reshenie-ksu-otnositelno-sytnika.html

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Офис президента Владимира Зеленского прокомментировал решение Конституционного суда Украины (КСУ), который признал неконституционным назначение в 2015 году Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

В Офисе президента отмечают, что принимают к сведению решение КСУ относительно Сытника. В ведомстве подчеркивают, что это решение КСУ не является оценкой качества работы НАБУ. Об этом говорится в комментарии по поводу этого решения КСУ, опубликованном пресс-службой Офиса президента.

У Зеленского подчеркивают, что в решении КСУ четко указано, что факт неконституционности назначения Сытника не отменяет действия и способности самого НАБУ.

В связи с этим решением КСУ и с коллизией относительно возможной потери полномочий директором бюро мы ждем от исполняющего его обязанности эффективной реализации антикоррупционной политики в период до избрания на честном и прозрачном конкурсе нового руководителя, — отмечается в сообщении Офиса президента.



У Зеленского также выразили убеждение, что директорат НАБУ организует работу своего ведомства таким образом, в котором будут учтены все новые правовые обстоятельства и не будет допущена остановка оперативной и следственной деятельности.

Напомним, в НАБУ решение КСУ о неконституционности назначения Сытника считают «политически мотивированным».