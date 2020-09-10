Розвезення COVID-вакцини може стати викликом для авіації, прогнозують експерти

Розвезення COVID-вакцини може стати викликом для авіації. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n143646-rozvezennya-covid-vakcyny-moje-staty-vyklykom-dlya-aviaciyi-prognozuut-eksperty.html

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Вакцина від коронавірусу ще не створена, але незабаром вона все ж з’явиться і після цього рятівний препарат необхідно буде розвезти по всьому світу, адже лише глобальна вакцинація зможе зупинити пандемію. У Міжнародній асоціації повітряного транспорту (IATA) підрахували, що для розвезення вакцини знадобиться близько 8 тис. «літаків-велетнів», таких як Boeing 747.

Фахівці IATA вже почали розробляти план розвезення вакцини від коронавірусу. Ведуться переговори з авіакомпаніями, аеропортами, міжнародними та національними відомствами охорони здоров’я, а також фармацевтичними компаніями, повідомляє BBC.

Навіть у тому випадку, якщо для однієї людини буде необхідна одна доза вакцини, кількість препаратів перевищить 7 млрд одиниць. В IATA вважають, що це завдання стане найбільшим транспортним викликом в історії людства, тому воно вимагає ретельної попередньої підготовки.

Для перевезення вакцини підійдуть лише ті літаки, які можуть підтримувати температуру багажу 2−8°С. Але якщо вакцина повинна буде зберігатися при температурі нижче нуля, то кількість літаків ще зменшиться.

Особливо важливо організувати доставку вакцини до країн південно-східної Азії, де дуже мало потужностей для організації локального виробництва препарату.

Розвезення ж вакцини по країнам Африки виглядає вельми примарно. Це пов’язано з відсутністю аеродромів та відповідних літаків, а також із певними труднощами, які можуть виникнути на кордонах деяких африканських країн.

В IATA закликають уряди усіх країн вже зараз починати планувати отримання і правильний розподіл вакцини. Крім того, вакцина буде дорогим товаром, тому необхідно її убезпечити від несанкціонованого доступу та можливих розкрадань.