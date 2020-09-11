Виктор Ляшко, скриншот видео

https://racurs.ua/n143680-minzdrav-zakazal-sozdanie-test-sistemy-kotoraya-budet-otlichat-gripp-ot-koronavirusa-lyashko.html

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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается. Вскоре к этому заболеванию добавятся также сезонные грипп, парагрипп и другие подобные заболевания. Поэтому возникает потребность в создании тестовой системы, которая позволит определять коронавирусную болезнь COVID-10 среди этих заболеваний.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

По словам Ляшко, его ведомство тесно сотрудничает в этом вопросе с Институтом молекулярной биологии и академики уже получили от Минздрава соответствующий заказ.

Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца выявлять четко — это будет на 5−6 плашек панелей, и четко будет показывать — это грипп, парагрипп или коронавирусная болезнь, — отметил главный санитарный врач.

Также Ляшко сообщил, что Минздрав заказал этому институту секвенирование (установление последовательности нуклеотидных оснований, кодирующих генетическую информацию) генома коронавируса, который циркулирует в Украине.

В дальнейшем именно этот геном будет входить в другие тест-системы, к тем производителей, которые производят, — отметил он.



Напомним, Одесская область осталась без тестов на коронавирус.