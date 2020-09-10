Без тестов на коронавирус осталась Одесчина. Фото: iStock

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Одесская область осталась без тестов на коронавирус. За прошедшие сутки в области зафиксировали лишь 41 случай заболевания — это произошло не из-за резкого улучшения эпидемиологической ситуации, а из-за того, что тесты на COVID-19 закончились.

Отмечается, что 41 случай заболевания зафиксировали в частных лаборатория. Об этом сообщил представитель лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев, передает ТСН.

По словам представителя лабораторного центра, в государственных лабораториях области закончились реагенты и тест-системы. Именно поэтому у лаборантов нет на чем работать и они не могут подтвердить диагнозы.

Дементьев отметил, что проблема заключается именно в поставке реагентов и тест-систем. Деньги на них есть, но поставщики не могут предоставить товар в нужном объеме, и это общенациональная проблема.

Отметим, что за последние сутки в Одесской области умерли двое больных коронавирусом.

Напомним, всего в Украине за весь период пандемии зафиксировано уже более 3 тыс. смертей. Инфицирования подтвердили у 145 тыс. человек.