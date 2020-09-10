Внезапный снегопад в США. Фото: Джеймс Спанн в Twitter

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Западную часть Соединенных Штатов Америки засыпало снегом после аномальной жары. Самый ранний снегопад за всю историю наблюдений выпал в Нью-Мексико. А в штате Вайоминг высота снежного покрова достигла 43 см.

Кроме того, в некоторых районах температура воздуха упала на 20° тепла. Об этом сообщает NBC News.

Метеорологи отмечают, что впервые за несколько десятилетий сентябрьский снег прошел в штате Колорадо. Жители Денвера рассказывают о снежных заносах от 2,5 см до 10 см.

Интересно, что до внезапного снегопада и похолодания в ряде заснеженных регионов фиксировалась аномальная жара — столбики термометров показывали до 40° тепла. Такой температурный рекорд установили в городе Рапид-Сити, штат Южная Дакота. Подобные погодные аномалии в последний раз фиксировались в Ардморе, Южная Дакота, в сентябре 1929 года.

Синоптики прогнозируют, что волна холода продлится недолго и 11 сентября в регионы вернется тепло.

Напомним, в июле в Южной Африке наблюдалась настоящая зима. Снег выпал в городке Веркли-Ист в Восточно-Капской провинции ЮАР, а также в Сазерленде.