Раптовий снігопад засипав США після 40-градусної спеки — на вулицях до півметра снігу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n143647-raptovyy-snigopad-zasypav-ssha-pislya-40-gradusnoyi-speky-na-vulycyah-do-pivmetra-snigu-video.htmlРакурс
Західну частину Сполучених Штатів Америки засипало снігом після аномальної спеки.
Найбільш ранній снігопад за всю історію спостережень випав у Нью-Мексико. А в штаті Вайомінг висота снігового покриву сягнула 43 см. Крім того, в деяких районах температура повітря впала на 20° тепла. Про це повідомляє NBC News.
Метеорологи зазнають, що вперше за кілька десятиліть вересневий сніг пройшов у штаті Колорадо. Жителі Денвера розповідають про снігові замети від 2,5 см до 10 см.
Цікаво, що до раптового снігопаду та похолодання в низці засніжених регіонів фіксувалася аномальна спека — стовпчики термометрів показували до 40° тепла. Такий температурний рекорд встановили у місті Рапід-Сіті, штат Південна Дакота. Подібні погодні аномалії востаннє фіксувалися у Ардморі, Південна Дакота, у вересні 1929 року.
Синоптики прогнозують, що хвиля холоду триватиме недовго і 11 вересня в регіони повернеться тепло.
Нагадаємо, у липні у Південній Африці спостерігалася справжня зима. Сніг випав у містечку Верклі-Іст в Східно-Капській провінції ПАР, а також у Сазерленді.