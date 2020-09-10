Раптовий снігопад у США. Фото: James Spann у Twitter

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Західну частину Сполучених Штатів Америки засипало снігом після аномальної спеки.

Найбільш ранній снігопад за всю історію спостережень випав у Нью-Мексико. А в штаті Вайомінг висота снігового покриву сягнула 43 см. Крім того, в деяких районах температура повітря впала на 20° тепла. Про це повідомляє NBC News.

Метеорологи зазнають, що вперше за кілька десятиліть вересневий сніг пройшов у штаті Колорадо. Жителі Денвера розповідають про снігові замети від 2,5 см до 10 см.

Цікаво, що до раптового снігопаду та похолодання в низці засніжених регіонів фіксувалася аномальна спека — стовпчики термометрів показували до 40° тепла. Такий температурний рекорд встановили у місті Рапід-Сіті, штат Південна Дакота. Подібні погодні аномалії востаннє фіксувалися у Ардморі, Південна Дакота, у вересні 1929 року.

Синоптики прогнозують, що хвиля холоду триватиме недовго і 11 вересня в регіони повернеться тепло.

Нагадаємо, у липні у Південній Африці спостерігалася справжня зима. Сніг випав у містечку Верклі-Іст в Східно-Капській провінції ПАР, а також у Сазерленді.