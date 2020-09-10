Без тестів на коронавірус залишилася Одещина. Фото: iStock

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Одеська область залишилася без тестів на коронавірус. За минулу добу в області зафіксували лише 41 випадок захворювання — це сталося не через різке покращення епідеміологічної ситуації, а через те, що тести на COVID-19 закінчилися.

Зазначається, що 41 випадок захворювання виявили у приватних лабораторія. Про це повідомив представник лабораторного центру МОЗ України в Одеській області Сергій Дементьєв, передає ТСН.

За словами представника лабораторного центру, у державних лабораторіях області закінчилися реагенти та тест-системи. Саме тому лаборанти не мають на чому працювати і не можуть підтвердити діагнози.

Дементьєв зазначив, що проблема полягає саме у постачанні реагентів і тест-систем. Гроші на них є, але постачальники не можуть надати товар у потрібному обсязі, і це загальнонаціональна проблема.

Зазначимо, що за останню добу в Одеській області померли двоє хворих на коронавірус.

Нагадаємо, загалом в Україні за весь період пандемії зафіксовано вже понад 3 тис. смертей. Інфікування підтвердили у 145 тис. осіб.