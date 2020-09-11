Деркач заявил о мести со стороны Байдена и анонсировал новые «шокирующие разоблачения»

Андрей Деркач, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n143679-derkach-zayavil-o-mesti-so-storony-baydena-i-anonsiroval-novye-shokiruuschie-razoblacheniya.html

Ракурс

Андрей Деркач, народный депутат Украины, который 10 сентября, попал под американские санкции в связи с обнародованными им в мае аудиозаписями якобы разговора Петра Порошенко с Джо Байденом, анонсировал новую пресс-конференцию о якобы коррупции в США.

Пресс-конференцию Деркач обещает устроить в начале следующей недели и подкрепить приведенную на ней информацию «цифрами, документами и интересными записями». Об этом он заявил в сообщении на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня (10 сентября — ред.), — заявил Деркач.

Свое попадания под санкции Деркач считает «местью» со стороны ряда американских политиков, среди которых и Байден.

Демокорупционеры боятся, — заверил Деркач.

Напомним, США обвиняют Деркача в попытке повлиять на ход нынешних американских выборов и заявляют, что он более десяти лет был активным российским агентом.