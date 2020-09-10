В МВФ напомнили Украине условия сотрудничества

В Международном валютном фонде напомнили условия продолжения сотрудничества с Украиной, фото: «Урядовий кур'єр»

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В Международном валютном фонде (МВФ) подчеркнули важность сохранения Украиной независимости всех антикоррупционных органов — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Представитель МВФ Джерри Райс заявил об этом сегодня, 10 сентября, во время брифинга, сообщает агентство «Укринформ».

Поддержка независимости и целостности НАБУ, САП и ВАКС — это ключ к структурным реформам и началу более быстрого и справедливого роста, а также предварительное условие действующей программы поддержки МВФ, — подчеркнул он.



Также Райс отметил, что МВФ и Украина сейчас ведут переговоры по действующей программе сотрудничества Stand-By, однако дата прибытия в нашу страну миссии по первому пересмотру этой программы он назвать не смог.

Напомним, вчера, 9 сентября, министр финансов Сергей Марченко выразил надежду, что в ближайшее время миссия МВФ примет решение о пересмотре программы Stand-By.