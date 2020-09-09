Кредит МВФ. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n143618-sroki-polucheniya-kredita-mvf-nazvali-v-minfine.html

Ракурс

Кредит Международного валютного фонда в условиях затянувшегося коронавирусного кризиса остается одним из источников пополнения государственной казны Украины. Украина выполняет все взятые на себя обязательства в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом Stand-By, поэтому все запланированные на 2020 год транши МВФ будут получены до конца текущего года.

Об этом заявил во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики министр финансов Украины Сергей Марченко.

Марченко не стал уточнять конкретные даты получения траншей и суммы, но выразил надежду, что в ближайшее время миссия фонда примет решения о пересмотре программы.

Мы планируем до конца месяца утвердить новые структуры. И уже дали на согласование в министерства и ведомства новый план преобразования, — добавил министр.



Кроме того, Марченко заявил, что в Офис президента уже направлен разработанный Минфином законопроект об одноразовом декларировании и налоговой амнистии. Но данный законопроект еще должна одобрить миссия МВФ.

Как ранее писал «Ракурс», Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 6%. Основной причиной, которую в НБУ приняли во внимание, оставляя уровень учетной ставки на прежнем уровне, было продолжение сотрудничества с МВФ.