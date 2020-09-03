Пандемия, урожай и дружба с МВФ — Нацбанк объяснил решение по учетной ставке, фото — НБУ

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Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 6%.

В Нацбанке на по итогам заседания правления НБУ объяснили, что «сохранение мягкой монетарной политики поддержит экономическое восстановление в условиях умеренной инфляции и высокой неопределенности относительно дальнейшего течения пандемии». Об этом говорилось во время заседания правления НБУ 3 сентября.

Основной причиной, которую в НБУ приняли во внимание, оставляя уровень учетной ставки на прежнем уровне, было продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом.

Средства от фонда, партнеров и инвесторов могут направляться как на финансирование противоэпидемических мероприятий, так и на инфраструктурные проекты. Другим ключевым риском для макрофинансовой стабильности является углубление пандемии и соответствующее усиление карантина.

Актуальными остаются также риски судебных решений, эскалации войны на Донбассе, нестабильность мировых цен.

Дальнейшая монетарная политика Национального банка будет зависеть прежде всего от развития ситуации с распространением COVID-19. В следующий раз НБУ пересмотрит ставку 22 октября.

В июле Нацбанк также решил сохранить учетную ставку на уровне 6,0%. Такое решение приняли по результатам первого заседания правления после назначения Кирилла Шевченко новым главой НБУ. Перед этим ее снизили в июне с 8%.