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Пандемія, урожай і дружба з МВФ — Нацбанк пояснив рішення щодо облікової ставки, фото — НБУ

Пандемія і дружба з МВФ — Нацбанк пояснив рішення щодо облікової ставки

3 вер 2020, 14:56
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Національний банк України (НБУ) зберіг облікову ставку на рівні 6%.

В Нацбанку на за підсумками засідання правління НБУ пояснили, що «збереження м’якої монетарної політики підтримає економічне відновлення в умовах помірної інфляції та високої невизначеності щодо подальшого перебігу пандемії». Про це йшлося під час засідання правління НБУ 3 вересня.

Основним припущенням, яке в НБУ взяли до уваги, залишаючи рівень облікової ставки на попередньому рівні, було продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Кошти від фонду, партнерів та інвесторів спрямовуватимуться як на фінансування протиепідемічних заходів, так і на інфраструктурні проекти. Інший ключовий ризик для макрофінансової стабільності — поглиблення пандемії і відповідне посилення карантину.

Актуальними залишаються також ризики судових рішень, ескалації війни на Донбасі, нестабільність світових цін.


Подальша монетарна політика Національного банку залежатиме насамперед від розвитку ситуації з поширенням COVID-19. Наступного разу НБУ перегляне ставку 22 жовтня.

У липні Нацбанк також вирішив зберегти облікову ставку на рівні 6,0%. Таке рішення ухвалили за результатами першого засідання правління після призначення Кирила Шевченка новим главою НБУ. Перед цим її знизили у червні з 8%.

Джерело: Ракурс


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